Tobias Schweiger ist jetzt einziger KPÖ-Sprecher

So nahm die steirische KPÖ erstmals seit 2004 wieder am Parteitag teil, wobei der letzte bundesweite vor vier Jahren durchgeführt wurde. Vertreterinnen und Vertreter aus der Steiermark wurden am Sonntag auch gleich in den Vorstand gewählt und nehmen ihre Mandate dort erstmals wieder wahr. Eine Annäherung hatte sich bereits in den vergangenen Jahren angebahnt. Der gebürtige Grazer Schweiger, der zum Bundessprecher gewählt wurde, ist seit November 2023 der Spitzenkandidat der Kleinpartei.