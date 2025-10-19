Vorteilswelt
Bisher sechs Personen

Tobias Schweiger ist jetzt einziger KPÖ-Sprecher

Innenpolitik
19.10.2025 22:58
KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger ist nun auch der einzige Bundessprecher der Kleinpartei.
KPÖ-Spitzenkandidat Tobias Schweiger ist nun auch der einzige Bundessprecher der Kleinpartei.(Bild: Jauschowetz Christian)

Die KPÖ hat bei ihrem Parteitag in Wien Tobias Schweiger zum alleinigen Bundessprecher gewählt. Bisher hatten die Kommunistinnen und Kommunisten ein sechsköpfiges Team. Neu ist auch, dass sie diesmal geeint auftraten.

So nahm die steirische KPÖ erstmals seit 2004 wieder am Parteitag teil, wobei der letzte bundesweite vor vier Jahren durchgeführt wurde. Vertreterinnen und Vertreter aus der Steiermark wurden am Sonntag auch gleich in den Vorstand gewählt und nehmen ihre Mandate dort erstmals wieder wahr. Eine Annäherung hatte sich bereits in den vergangenen Jahren angebahnt. Der gebürtige Grazer Schweiger, der zum Bundessprecher gewählt wurde, ist seit November 2023 der Spitzenkandidat der Kleinpartei.

Zudem wurde Günther Hopfgartner als Bundesvorsitzender bestätigt, um die KPÖ weiter nach innen zu vertreten. Die Salzburger Landtagsabgeordnete und KPÖ-Landesvorsitzende, Sarah Pansy, soll künftig als organisationspolitische Sekretärin die strategische Leitung der Partei übernehmen. Der Wiener Landessprecher Didi Zach wurde zum Finanzreferenten bestimmt, Natalie Hangöbl zur Frauenvorsitzenden.

KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger während des Wiener Wahlkampfs (Archivbild)
„Starker Zuwachs“
Kampfansage an SPÖ: So will KPÖ bundesweit punkten
17.10.2025

250 Teilnehmende
„Die Entwicklungen seit unserem letzten Parteitag 2021 sprechen für sich“, sagte Schweiger. So hätten in den vergangenen Jahren auf kommunaler und Landesebene viele Wahlerfolge verzeichnet werden können, auch die Zahl an Mitgliedern und die Präsenz in ganz Österreich sei ausgeweitet worden.

Zu dem zweitägigen Parteitag in der Anker Brotfabrik in Wien-Favoriten kamen ungefähr 250 Mitglieder. Bei der letzten Nationalratswahl hatte die Partei ungefähr 2,4 Prozent der Stimmen erhalten und damit deutlich den Einzug ins Parlament verpasst (Sperrklausel von vier Prozent).

