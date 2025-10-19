Staunend auf den Spuren der ältesten Wissenschaft

„Von den Babyloniern übernahmen die Griechen das Wissen, von denen wiederum schauten sich die Römer was ab, und das sehen wir auf dem Magdalensberg“, so Jasmine Ampferthaler, die auf römischen Grabsteinen im archäologischen Park Himmelssymbole gefunden hat. „Der Halbmond steht für die Vergänglichkeit, weil der Mond ja Phasen hat, der Stern, der Morgenstern, steht für die Hoffnung.“ Eine Lunula, einen halbmondförmigen Anhänger, trugen im antiken Rom die Mädchen als Symbol der Mondgöttin Luna und zum Schutz vor Krankheiten und für Fruchtbarkeit.