Steirer pressen eine Million Schallplatten im Jahr

Zweites Werk verdreifacht Kapazität

Das Resultat: „Die wenigen Presswerke, die es in Europa noch gibt, sind heillos ausgebucht.“ Für das Eisenerzer Heavy Metal-Label Napalm Records ergab sich dadurch ein Problem: „Sie konnten nicht in der Kapazität produzieren, die sie eigentlich brauchen würden“, weiß Wendler. Also sind sie an Austrovinyl herangetreten - jenes Presswerk in Fehring, das Wendler im Jahr 2017 mit Johann Fauster und Johann Koller gestartet hatte und das innerhalb kürzester Zeit eine Erfolgsgeschichte wurde.