Vinyl-Werke kommen mit dem Pressen nicht hinterher

1. Nirvana - Nevermind

2. Queen - Greatest Hits (Remastered 2011)

3. ABBA - Voyage

4. Harry Styles - Fine Line

5. Pink Floyd - Dark Side Of The Moon

6. Billie Eilish - Happier Than Ever

7. Nirvana - MTV Unplugged in New York

8. EAV - EAVliche Weihnachten - Ihr Sünderlein Kommet

9. Queen - Greatest Hits II

10. The Beatles - Abbey Road: 50th Anniversary