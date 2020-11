Die totgesagten Scheiben drehen sich noch länger

In seinem Heim in Winzendorf stapeln sich 22.000 LPs. Was sich seit den 1970er -Jahren zu viel angesammelt hat, verkauft der 68-Jährige am Flohmarkt in Gleisdorf, ein Treffpunkt für alle Fans der Scheibe. Auch für die Jüngeren, die Vinyl neu entdecken. „Vom Banker bis zum Bauern ist jeder am Suchen und Sammeln.“