Kärntner „Leuchttürme“ für den Notfall aktiviert

Wo die Leuchttürme zu finden sind

In Villach werden diese im Notfall in den Volksschulen Völkendorf, Friedensschule, Landskron sowie in den Mittelschulen Lind und Auen zu finden sein. In Klagenfurt im Kindergarten Feschnig, in der Volksschule Welzenegg, im Gemeindezentrum Annabichl sowie in den Mittelschulen Wölfnitz und Viktring. An den Servicestellen wird es Trinkwasser geben und ein öffentliches WC.