An zwei Schulen wird es nächste Woche stockfinster

Schulen proben den Ernstfall

Neben den Einsatzkräften in den Städten Klagenfurt und Villach proben diesmal auch zwei Schulen den Ernstfall. Am Mittwoch werden die Schulleitungen der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt und der Volksschule Maria Gail in Villach irgendwann einen Anruf des Krisenstabs bekommen. Dann gibt es dort plötzlich kein Licht, keine WC-Anlagen und natürlich auch keine Computer mehr. Über ein Kurbelradio müssen die Lehrer die Nachrichten abhören und ein weiteres Team wird zum Bahnhof geschickt. Denn ohne fahrende Züge kommen viele Schüler nicht mehr nach Hause und müssen trotz ausgefallener Heizung in der Schule übernachten. Am Donnerstag ist der Spuk dann vorbei.