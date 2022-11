Sophia Thiel gesteht: „Hatte wieder Essanfälle“

Thiel will „Kreislauf durchbrechen“

„Belasten“ möchte sie mit ihrem Geständnis niemanden, es liege ihr vielmehr daran, Essstörungen und Depressionen zu „entstigmatisieren“, so Thiel. Immerhin habe es auch ihr geholfen, zu wissen, „dass ich damit nicht alleine bin“. Ihren Kampf gegen die Essstörung will sie nicht aufgeben - im Gegenteil. Weil sie „schon lange keine Therapiestunden“ mehr hatte, überlege sie nun, „mir stationäre Hilfe zu suchen, um den Kreislauf zu durchbrechen.“