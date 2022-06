Sophia Thiel: „Wurde auf frischer Tat ertappt!“

Sophia Thiel ging in Therapie, um ihre Beziehung zu retten. Die Fitness-Influencerin hat ihre Fans Anfang letzten Jahres mit der Enthüllung geschockt, dass sie lange Zeit an einer Essstörung litt. In der Öffentlichkeit war von ihrer Bulimie bis dahin nichts bekannt. Auch vor ihrem Freund Raphael versteckte die 27-Jährige ihre Essstörung lange.