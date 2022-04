Influencerin Sophia Thiel kämpft mit Essstörungen

„Es braucht Zeit“

Im letzten Jahr musste die YouTuberin bereits den Tod ihres geliebten Opas verkraften. Umso schwerer trifft sie nun der erneute Verlust. „Jetzt braucht das einfach auch Zeit. Es hat so viel hochgeholt, auch das mit Opa letztes Jahr. Es ist einfach eine schwierige Sache. Und ich verstehe nicht, wieso man als Mensch in so vielen Sachen einfach so viel Schmerz aushalten muss.“