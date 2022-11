Martin, der fliegende Postbote aus dem Burgenland

Gäbe es einen Radweg, der von der Post in Siegendorf beispielsweise in die australische Metropole Darwin führt: Martin Klikovics würde ihn lieben. Der Briefträger ist nämlich begeisterter Pedalritter und legt mit seinen vier Mountainbikes und Rennrädern jedes Jahr rund 13.000 Kilometer zurück - eine Strecke, die via Luftweg in etwa der besagten Distanz entspricht.