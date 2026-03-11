St. Martins Apotheke von Job‘s übernommen

Zehnter Standort für Job’s Apothekenkooperation

Die St. Martin Apotheke in Gols ist der zehnte Standort der Jobs. Aufgeteilt sind sie neben dem Stammhaus in Eisenstadt und den anderen Filialen im Burgenland auch auf die Nachbarbundesländer Wien und Niederösterreich. Vom regelmäßigen fachlichen Austausch untereinander profitieren vor allem die Kunden: durch gebündelte Kompetenz und ein erweitertes Schulungs- und Serviceangebot können Beratung und Betreuung kontinuierlich weiterentwickelt werden.