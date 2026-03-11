St. Martins Apotheke von Job‘s übernommen

Die Golser Apotheke gehört mit Anfang März zu Mag. Job‘s Apothekenkooperation. Innerhalb des Orts wird umgesiedelt.
Mit der Integration der Apotheke in das etablierte Apothekennetzwerk sind etliche Neuerungen geplant. So hat Job in Gols eine bestehende Immobilie am anderen Ende des Ortes gekauft. Im Laufe des Jahres wird der Standort dorthin verlegt, modernisiert und vergrößert.
Dann wird aus der St. Martins Apotheke die Mag. Job’s Apotheke Gols. Auch, wenn es einige Änderungen geben wird, das den Kunden vertraute Gesicht bleibt: Konzessionärin Caroline Philipp und ihr Team werden die Menschen weiterhin kompetent und herzlich betreuen.
„Mit der Übersiedelung an den neuen Standort, wollen wir ein stimmiges Gesamtbild sowie ein erweitertes Serviceangebot für die Bevölkerung schaffen“, erklärt Simon Job.
Wie bei der Apotheke in Weiden am See wird es auch hier einen Drive-In-Schalter geben. „Außerdem haben wir natürlich wieder eine großzügige Verkaufsfläche und eine diskrete Beratungszone eingeplant“, so Job.
Ziel ist es in den nächsten Jahren am neuen Standort rund um die Apotheke einen regionalen Hotspot für Dienstleistungen im Gesundheitsbereich zu schaffen. Wer noch einziehen wird, wird aber noch nicht verraten.
Zehnter Standort für Job’s Apothekenkooperation
Die St. Martin Apotheke in Gols ist der zehnte Standort der Jobs. Aufgeteilt sind sie neben dem Stammhaus in Eisenstadt und den anderen Filialen im Burgenland auch auf die Nachbarbundesländer Wien und Niederösterreich. Vom regelmäßigen fachlichen Austausch untereinander profitieren vor allem die Kunden: durch gebündelte Kompetenz und ein erweitertes Schulungs- und Serviceangebot können Beratung und Betreuung kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Besondere Produkte aus Apothekerhand
Job hat seit Jahren auch die Eigenmarke „Essenz“ etabliert. „Wir setzen dabei ausschließlich auf sorgfältig ausgewählte Pflanzenextrakte und Nährstoffe – mit voller Wirkkraft und ohne unnötige Zusatzstoffe“, erklärt Job. Dabei gibt es von Kosmetikprodukten bis hin zu diversen Pulvern, die der Gesundheit zuträglich sind, einiges zu entdecken. Beratung natürlich inklusive!
