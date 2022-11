Nur müde Öko-Plattitüden bei UNO-Klimagipfel

Öko-Aktivisten wird es in Ägypten schwer gemacht

Überhaupt werden es Greenpeace, WWF & Co. nicht leicht haben im Badeort am Roten Meer. Denn das autoritäre Regime von Präsident al-Sisi will die üblichen Demos – wenn überhaupt – nur in designierten Zonen zulassen. Schon im Vorfeld soll es zu Festnahmen gekommen sein. Auch die heimische Fridays-for-Future-Aktivistin Klara König beklagt diesen Umstand: „In Ägypten ist die Menschenrechtslage enorm angespannt, was unsere Arbeit fast verunmöglicht.“