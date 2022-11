Gemischte Gefühle bei Van der Bellen vor COP-Start

VdB: „Vermitteln, dass es nicht wurscht ist“

Wobei sich Van der Bellen klar darüber ist, wie schwierig es ist, dieses Thema angesichts eines gerade erlebten Oktobers zu vermitteln, der allgemein als angenehme Verlängerung des Spätsommers empfunden wurde - bei Temperaturen, die um rund zehn Grad über dem langjährigen Oktoberdurchschnitt lagen. „Was ist, wenn das Gleiche im März, April passiert, im Juli, ohne Regen? Was passiert mit der Landwirtschaft, überhaupt mit der Natur?“ Es gehe darum, zu vermitteln, „dass es nicht wurscht ist, sondern dass jedes Zehntelgrad, nicht nur irgendwo in Afrika, sondern speziell auch bei uns in den Alpen eine große Rolle spielt, wo die Erhitzung ungefähr doppelt so schnell vorangeht als im Rest der Welt.“