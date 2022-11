Game on: Sind Zocker sexy?

Die virtuelle Welt ist außerdem so unerotisch nicht. Mittlerweile sind einige Spiele auf dem Markt, die Möglichkeiten bieten zu flirten, sich in Spielcharaktere zu verlieben und sogar Sex zu haben. Wirklich gut läuft es mit der virtuellen Liebe noch nicht. Wird Sex nicht nur angedeutet, sondern konkret erlebbar, wirken die Szenen oft peinlich, weil sie schlecht umgesetzt sind. Offenbar legen Spielentwickler mehr Wert auf realistische Gewaltszenen. Wie bei Pornos wird Sex in Videospielen ohne Kontext und Beziehung gemacht und wirkt deshalb leer. Über die Sexualisierung von Frauenfiguren spare ich mir die Kritik.