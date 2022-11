500 rekrutierte Häftlinge in der Ukraine getötet

Seit Ende September wirbt das russische Verteidigungsministerium auch Gefängnisinsassen als Soldaten für den Ukraine-Krieg an. Seit Kurzem droht auch verurteilten Mördern und Drogenhändlern, die vor Kurzem aus der Haft entlassen wurden, die Einberufung. Die Anweisung dazu soll direkt vom russischen Präsidenten Wladimir Putin stammen. Einzige Ausnahme: Häftlinge, die wegen Sexualverbrechen an Kindern, Terrorismus, Spionage oder Verrats verurteilt wurden, dürfen nicht in der Armee dienen.