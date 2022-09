Ukrainer stürmen russisches Camp in Waldstück

Ukrainische Gegenoffensive in Region Donezk kommt voran

Die russische Annexion der vier mehrheitlich von eigenen Truppen besetzten Gebiete in der Ukraine wurde am Freitag in einem Festakt im Kreml unterzeichnet. International wird die Annexion von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson nicht anerkannt. Währenddessen kommt das ukrainische Militär bei seiner Gegenoffensive in der Region Donezk voran, wie der von Russland eingesetzte Statthalter berichtete. In der strategisch wichtigen Stadt Lyman drohte den russischen Streitkräften eine erneute empfindliche Niederlage, die die Feierlichkeiten in Moskau zum Anschluss von etwa 15 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes überschatten würde.