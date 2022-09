Dutzende frisch einberufene Russen bereits tot

AKW Saporischschja als Druckmittel?

Die Aussichten Putins schätzt der Präsidentenberater nicht gut ein. „Die Russen haben 70 Prozent ihres Militärs verloren, ich sehe keine Gewinnstrategie für Putin.“ Vorstellbar ist, dass die Russen nun versuchen, in der Region Donezk weiter vorzudringen. „Er wird versuchen, das annektierte Gebiet zu verteidigen und uns mit taktischen Atomwaffen zu bedrohen. Er könnte Verhandlungen provozieren, indem er das Atomkraftwerk Saporischschja einsetzt. Er könnte Dinge tun, wie ukrainische Gasleitungen in die Luft jagen", so Arestowitsch.