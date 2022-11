Verbotener Sex bringt 14-Jährigen vor Gericht

Lange hatte niemand vom verbotenen Geschlechtsverkehr – in der Anklage steht einvernehmlicher Sex – etwas mitbekommen. „Meine Tochter war schon verändert, sagte aber nicht, was los war. Bis ich auf ihrem Handy eine Nachricht las, dass sie niemandem etwas sagen darf“, erzählt die Mutter der „Krone“. Sie glaubt, dass ihre Tochter in der Nacht, als sie bei einer Freundin schlief, von deren Bruder zum Sex gedrängt, zumindest überredet worden sei. „Wir sind jetzt alle in psychologischer Behandlung“, sagt die Mutter, die ihre Tochter als zweifaches Opfer sieht.