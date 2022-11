Betrunkener Radfahrer unter Lkw-Reifen eingeklemmt

Der 60-Jährige war am Mittwoch mit seinem Fahrrad auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt unterwegs, als er bei einem stehenden Lkw vorbeifahren wollte. „Als sich der Mann auf Höhe des Vorderreifens des Lkw befand, setzte der 47-jährige Lenker das Fahrzeug plötzlich in Bewegung“, schildert ein Polizist.