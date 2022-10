16 Menschen starben heuer auf Kärntens Straßen

Handy am Steuer wirkt wie ein Rausch

Eine der Hauptursachen tödlicher Verkehrsunfälle ist Ablenkung und Unachtsamkeit. Der VCÖ spricht sich daher für die Aufnahme von Handy am Steuer als Delikt ins Vormerksystem aus. „Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille“, erklärt VCÖ-Sprecher Gratzer.