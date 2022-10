Trauer um bekannten Busunternehmer Bacher

Das Unternehmen war seine große Leidenschaft

Bis wenige Monate vor seinem Ableben war Hubert Bacher mit Leidenschaft an der Entwicklung des Unternehmens sowie der neuesten Fahrzeugtechnik der Reisebusse interessiert. Die Verabschiedung findet am Mittwoch um 11.00 Uhr in der Evangelischen Pfarrkirche Feld am See statt.