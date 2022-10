Erneut schwere Beinverletzung bei Paragleitunfall

Die Paragleitunfälle häufen sich in letzter Zeit in Tirol. Erneut wurde nun ein Flugpilot schwerverletzt. Der 27-jährige Einheimische startete am Sonntag gegen 12 Uhr mit seinem Gleitschirm vom Startplatz Rosskopf in Niederau. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er schnell an Höhe und touchierte mehrere Bäume, wobei sich der Schirm in den Bäumen verhing.