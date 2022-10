„Zum Glück brennt es nicht bei uns“

Christian Higer spielt in der Produktion im Linzer Schauspielhaus einen Biedermann, in den man sich unangenehm leicht hineinversetzen kann. Seine Gegenspieler wurden genauso gut gewählt: Alexander Hetterle sieht man immer gerne in komödiantisch angehauchten Rollen und so meistert er den Brandstifter Schmitz blendend, während Sebastian Hufschmidt als Brandstifter Eisenring das Bedrohliche ins Wohnzimmer der Biedermanns trägt. Überhaupt ist das Schauspielensemble das Highlight der Produktion, bis zum als halloweentaugliche Feuerwehrleute (Kostüme: Angelika Rieck) auftretenden Chor. Schauspielchef Stephan Suschke setzt seine unauffällige Inszenierung in ein zeitloses Setting (Bühne: Momme Röhrbein), punktet aber in jedem Fall mit der Straffung des Stücks auf gute eineinhalb Stunden.