Pkw-Lenker krachte in Laterne und landete im Wald

Zu einem heftigen Unfall kam es am Sonntagvormittag auf der Sellrainstraße in St. Sigmund! Ein 60-jähriger Österreicher wurde nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet und krachte mit seinem Pkw in eine Straßenlaterne. Sein Fahrzeug landete rund drei Meter unter der Straße in einer Baumgruppe. Er wurde erheblich verletzt.