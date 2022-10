Nach Treppensturz jubelte „Kaiser-Omi“ bei Konzert

Bei Konzert wieder mit dabei

Mit genähten Wunden und einem Gipsverband saß die rüstige Omi allerdings beim abendlichen Konzert ihrer Kaiser bereits wieder fußfrei in der ersten Reihe. Am nächsten Tag ging es dann natürlich zur genauen Abklärung ins Spital nach Klagenfurt, was bei Maria aber heftige Proteste auslöste!