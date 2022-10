Hier beim packenden MMA-Spektakel mitfiebern!

„Zwei Profi- und sechs Amateur-Kämpfe auf höchstem Niveau“ verspricht MMA-Pionier, Nationalteam-Coach und Event-Organisator Gerhard Ettl heute für die bereits zwölfte Auflage „seiner“ Cage Fight Series in Premstätten. Die erste stampften er und sein Bruder Michael, die in ihrem Champions Gym in Graz Routiniers ebenso wie aufstrebende Talente trainieren und fördern, bereits 2007 aus dem Steirer-Boden. „Seither haben wir uns konsequent weiterentwickelt“, sagt „Mike“.