„Dank Bauern sind wir der Feinkostladen Europas“

Bauern so wichtig wie nie zuvor

Zudem seien Bauern so wichtig wie nie zuvor. „Das hat man in Zeiten der Pandemie bemerkt.“ Österreich müsse sich um eine Versorgungskrise keine Gedanken machen: „Umfragen zeigen, Landwirte sind bei uns sehr hoch angesehen. Wir sind sozusagen der Feinkostladen Europas!“