Verhandlung mit Scheichs: Gas-Deal so gut wie fix

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr befindet sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) an der Spitze einer Regierungsdelegation in Abu Dhabi, um über Gaslieferungen nach Österreich zu verhandeln. Diesmal soll es aber nicht bei Absichtserklärungen bleiben: Nehammer und Co. rechnen damit, dass es bei den Verhandlungen definitiv einen positiven Abschluss geben wird - auch, weil Abu Dhabi auf Österreich zugekommen sei, erfuhr die „Krone“ vor Ort.