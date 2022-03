Griss um Gas: „Abhängigkeit von Russland beenden!“

Dass die grüne Energieministerin in ein Flugzeug steigt, kurzfristig in den Nahen Osten reist, um dort ausgerechnet „böses“ Erdgas einzukaufen, zeigt, wie angespannt die Situation sein muss. Nein, diese Dienstreise macht Leonore Gewessler bestimmt keine besondere Freude. Doch die Sachlage ist offenbar alternativlos. Der Krieg in der Ukraine lässt schon jetzt Versorgungsengpässe erahnen – es geht unter anderem um Weizen, Düngemittel, Verpackungsmaterial, Kabelstränge für die Autoindustrie.