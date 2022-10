Voestalpine freut sich: Krise wirkt erst später

Woran das liegt? Die erwartete Abkühlung, also die Auswirkungen der Krise, werden kommen, allerdings erst später als erwartet. Dazu macht sich die breite Aufstellung der Voestalpine, die weltweit Gesellschaften und Kunden hat, bezahlt - und dass der Konzern auch in den verschiedensten Branchen aktiv ist. So wird vor allem mit weiterhin guten Geschäften in den Bereichen Energie, Eisenbahninfrastruktur und Luftfahrt gerechnet. Auch der Verkauf eines Grundstücks in Deutschland spült 120 Millionen Euro in die Kassa.