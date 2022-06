Voestalpine jubelt über bestes Jahr aller Zeiten

Die Corona-Pandemie, nun der Krieg in der Ukraine - es scheint, als ob das alles der Voestalpine nichts anhaben kann. Der Technologie- und Stahl-Konzern mit Sitz in Linz fuhr im Geschäftsjahr 2021/22 jedenfalls den höchsten Umsatz der Firmengeschichte ein, steigerte diesen auf 14,9 Milliarden Euro. Auch der Gewinn nach Steuern war so hoch wie nie, belief sich auf 1,3 Milliarden Euro.