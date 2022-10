Russen zittern vor ukrainischer Cherson-Offensive

Stadt wird auf Häuserkampf vorbereitet

Teils flüchten Soldaten bereits mittels Fähre aus Cherson, berichtet der US-Thinktank Institute for der Study of War (ISW) unter Berufung auf den ukrainischen Generalstab. Andere Angehörige der russischen Streitkräfte bereiten indes die Stadt auf einen Häuserkampf vor. Am Samstag wurden die Zivilisten Cherson aufgefordert, die Gebietshauptstadt zu verlassen. Russland verstärkte die Aufrufe zur Evakuierung am Sonntag weiter. Insgesamt sollen laut Kreml bis zu 60.000 Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Für die Menschen dürfte die Lage in Cherson grimmig aussehen: Ein ukrainischer Reporter teilte am Sonntag auf Twitter Bilder von leeren Supermarktregalen.