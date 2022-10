Russland streut Gerüchte über „schmutzige Bombe“

Russland droht symbolträchtige Niederlage

Russland befindet sich zudem derzeit in einer sehr schwierigen Lage. So stehen offenbar in der besetzten Region Cherson weitere Rückeroberungsversuche durch die Ukraine an - also in jenem Gebiet, das Russland im Februar zuerst einnehmen konnte. Cherson zu verlieren, wäre also auch eine symbolträchtige Niederlage Putins. Die russische Verwaltung kündigte bereits am Samstag die Evakuierung der Stadt an - laut Geheimdiensten steht etwa ein Bombenanschlag auf einen Staudamm bevor, der die Region überfluten könnte.