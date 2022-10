Zivilisten sollen Cherson „sofort“ verlassen

Die Evakuierungen über den an Cherson grenzenden Fluss sind seit Mittwoch im Gange. Bis zu 60.000 Zivilisten sollten in russisch besetztes Gebiet gebracht werden, hieß es damals. Angesichts einer erwarteten Offensive ukrainischer Truppen zur Rückeroberung der Stadt haben bereits in den vergangenen Tagen Tausende Zivilisten den Fluss in östlicher Richtung überquert.