Für die Händler geht ohne Handy nichts mehr

Franz Tretter liegt „gewöhnlich“ weniger, er mag’s unkonventionell: Vorträge hält der hello-again-Chef gerne mal in Lederhose; im Großraumbüro steht eine Pappfigur mit dem Konterfei seiner Mutter, die die Mitarbeiter daran erinnern soll, dass digitale Produkte so sein müssen, dass sie auch seine Mama nutzen kann; seine Bürotür ziert die Aufschrift „Club 514“ in Anlehnung an eine Party in einem Hotelzimmer auf Mallorca; und wenn eine neue App für einen Kunden live geht, dröhnt der Opus-Hit „Live Is Life“ durch die Lautsprecherboxen...