Die Kauflaune der Österreicher ist „katastrophal“

Stunde der Diskonter schlägt

Aktuell schlägt deshalb die Stunde der Diskonter und Handelsmarken. Die Umsätze in diesen Bereichen steigen überdurchschnittlich, teils wird ein zweistelliges Plus gemeldet. Das Internet wird gerne verwendet, um Preise zu vergleichen und neue Sonderangebote zu entdecken. So gaben in der Erhebung 64 Prozent der befragten Personen im September an, Einkäufe durch billigere Produktalternativen zu substituieren. Im April taten dies noch 59 Prozent. Der Großteil der Befragten (68 Prozent) gab zudem an, mehr auf Preisaktionen zu achten.