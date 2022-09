Trotz Teuerungen: „Bei uns steigt Kundenfrequenz“

City Outlet nimmt Modemarken zu viel produzierte Textilien in großen Mengen ab und kann sie den Kunden daher reduziert weiterverkaufen. Durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland blieb mehr Mode als geplant am Markt übrig. „Es gibt Ware wie Sand am Meer“, so Zimmer, der nach der Pandemie froh ist, dass es derzeit aufwärts geht.