Nicht erlaubte Impfung war keine Körperverletzung

Trotz schriftlicher Ablehnung der Mutter hatte eine Amtsärztin in einer Schule in Marchtrenk in Oberösterreich den zehnjährigen Aron gegen HPV geimpft. Die Eltern zeigten die Medizinerin an. Warum die Staatsanwaltschaft Wels aber kein Ermittlungsverfahren einleitet und wieso es eine neue Anzeige gibt, brachte die „Krone“ in Erfahrung.