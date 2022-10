Wie Liebesschwindler arbeiten, wo andere urlauben

Das Geschäft mit der Ausbeutung einsamer Seelen ist in afrikanischen Ländern wie Nigeria ein boomender Wirtschaftszweig. Männer ohne Perspektive sitzen im Internet-Café und senden Frauen am anderen Ende der Welt über Dating-Plattformen und soziale Medien süße Worte. Beißen diese an, folgen Geldforderungen. Die spanische Polizei hat eine solche Bande nun direkt in Europa aufgespürt: Auf der Baleareninsel Mallorca wurden 15 Liebesschwindler verhaftet. Sogar ein Schauspieler war beteiligt.