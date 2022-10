Flughafen Graz fliegt erst 2023 aus Verlustzone

Das Jahr ist laut Flughafen-Geschäftsführer Wolfgang Grimus bisher besser als befürchtet: „Die Nachfrage zog rascher an als erwartet“. Das habe vor allem Fluglinien und andere Flughäfen in Engpässe gebracht, man erinnere sich an die vielen gestrichenen Flüge und das Chaos an den Airports. Nicht so in Graz: Im Gegensatz zu den anderen habe man das Personal nicht so stark zurückgefahren. 95 Prozent der Stamm-Mannschaft wurde gehalten - dank Kurzarbeit.