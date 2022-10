Zwei Kinder mit E-Scooter von Pkw angefahren

Brenzlige Situation gegen 17 Uhr in Innsbruck! Ein 11-jähriger Bub und ein 12-jähriges Mädchen fuhren mit ihren E-Scootern auf einem Schutzweg. Gleichzeitig bog ein 35-jähriger Kroate mit seinem Pkw nach rechts ab. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Mann die Kinder übersehen haben und konnte trotz Vollbremsung am Schutzweg eine Kollision mit den Kindern nicht verhindern. Er streifte die 12-Jährige am Oberschenkel. Der Bub kam zu Sturz und verletzte sich an der Lippe.