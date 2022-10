Ordentlicher Blechschaden nach Crash in Thaur

Spektakuläre Szenen dürften sich gegen 15.15 Uhr in einem Kreuzungsbereich in Thaur abgespielt haben. Eine 35-jährige Österreicherin wollte mit ihrem Pkw nach links abbiegen. Dabei dürfte sie das Auto eines 63-jähriger Österreichers übersehen haben krachte in das Heck des Fahrzeuges. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw des Mannes und räumte eine Straßenlaterne und einen Maschendrahtzaun ab.