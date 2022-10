Dreister Dieb ergriff nach Rauferei die Flucht

Drei Flaschen Spirituosen waren das Objekt der Begierde eines 25-jährigen Somaliers und seines unbekannten Kollegen am Mittwoch in einem Innsbrucker Supermarkt kurz vor 18 Uhr. Die Männerpackten den Alkohol in einem Rucksack. An der Kassa bezahlte einer der Männer einen anderen Artikel, während der 25-Jährige bereits zum Eingangsbereich ging.