Tanner ordnet strenges Vorgehen aller Behörden an

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kündigte daraufhin an, dass bei derartigen Vorfällen künftig disziplinäre Höchststrafen beantragt werden. „Alle Organe und Behörden im Disziplinarwesen haben in entsprechenden militärischen und zivilen Disziplinarverfahren den ihnen gesetzlich ermöglichten Strafrahmen im vollen Umfang auszunutzen“, ordnete Tanner in einer Weisung an. Alle verantwortlichen Personen hätten durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen, dass disziplinar- und strafrechtlich relevante Vorfälle verfolgt werden würden. Als Beispiele nannte Tanner sexuelle Belästigung sowie politisch und religiös motivierten Extremismus.