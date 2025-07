Neuer General Manager für die TAL in Österreich

Frischer Wind für die Transalpine Ölleitung in Österreich! Mit Alessandro Gorla übernimmt ein erfahrener Mann das Zepter beim italienischen Unternehmen, das seinen Sitz in Matrei in Osttirol hat. Gorla bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Öl-, Gas- und Energiebranche mit und war etwa bei der OMV oder AIR Liquide Italia tätig.