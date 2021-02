Sexueller Missbrauch? Unteroffizier unter Verdacht

Das Bundesheer kommt derzeit nicht zur Ruhe. Nach dem Party-Video um 35 Soldaten in der Kaserne Güssing und dem darauffolgenden tragischen Tod eines der Beteiligten ist am Samstag nun auch noch ein mutmaßlicher Missbrauchsfall bekannt geworden: Ein 32-jähriger Unteroffizier steht unter Verdacht, sich an mehreren Grundwehrdienern und auch Berufssoldaten vergangen zu haben.