Baumgartner-Tod: Rätsel um letzte Flugminuten

Kamera geriet in Propeller

An Baumgartners Gleitschirm war eine Kamera montiert worden, die angeblich offenbar unzureichend befestigt war. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet sie während des Flugs in die Nähe des Propellers. Dort wurde sie erfasst, was vermutlich zum sofortigen Zusammenbruch des Gleitschirms führte und den Absturz auslöste.