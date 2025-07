Regierung: Mehr Tempo bei Genehmigungenverfahren

Die Bundesregierung will die Genehmigungsverfahren in Österreich reformieren. „Viele Projekte scheitern nicht am fehlenden Kapital oder an mangelnder Innovationskraft unserer Wirtschaft, sondern an sehr langen und komplexen Verfahren. Hier verstreicht wertvolle Zeit und diese Bremsen lösen wir heute“, betonte Bundeskanzler Christian Stocker am Mittwoch.