Polit-Streit blockiert neuen Radweg in Salzburg

Hunderte Schulkinder und Fahrrad-Pendler warten schon lange auf diesen Radweg. Seit Jahren tut sich allerdings kaum etwas. Vor bald sieben Jahren berichtete die „Krone“ erstmals über Pläne für einen Radweg an der Innsbrucker Bundesstraße. 2019 präsentierten Barbara Unterkofler (ÖVP) und Martina Berthold (Grüne) die Pläne. Beide sind schon längst nicht mehr in der Stadtpolitik aktiv. Das Projekt würde die wichtige Verbindung für Radfahrer von Wals in die Stadt und in die Gegenrichtung sicherer machen.